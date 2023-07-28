Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’nın işlediği ‘savaş suçlarının kanıtlarını’ gönderiyor /28 Temmuz 2023 00:10

Rusya’nın işlediği ‘savaş suçlarının kanıtlarını’ gönderiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Rus ordusunun Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili devam eden soruşturmayı desteklemek için konuyla ilgili kanıtların Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sunulmasını onayladı.

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Sözcü'de yer alan habere göre ABD Senatosu Yargı Komitesi Başkanı Demokrat Dick Durbin ve Komitenin kıdemli üyesi Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Biden’ın, kanıtların UCM’ye gönderilmesine onay verdiğini doğrulayarak bu kararından ötürü Biden’ı tebrik etti.

Söz konusu iki senatörden yapılan ortak açıklamada, “Bir yıldan fazla bir süredir dünya, Putin ve güçlerinin Ukrayna halkına yaşattığı tarifsiz dehşetlere şahit oldu.” ifadesi kullanıldı.

Senatörlerin Biden’ın bu kararından memnun oldukları belirtilen açıklamada, Ukrayna’da “savaş suçlarının” her geçen gün arttığı ifade edildi. Açıklamada, ABD’nin Ukrayna’daki “bu korkunç suçlara müsamaha göstermeyeceği” kaydedildi.

Kararla ilgili onay istendiğinde, Beyaz Saray’dan ismi açıklanmayan bir ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, mahkemenin işbirliği taleplerine yönelik gizlilik kararları doğrultusunda herhangi bir işbirliğine ilişkin ayrıntıların paylaşılamayacağını belirtti.

Sözcü, Rusya’nın savaş suçu işlediğine ilişkin kanıtların toplanmasında Ukrayna Başsavcılığına yardımcı olmaları amacıyla uluslararası müfettiş ve savcılardan oluşan bir ekip görevlendirdiklerini ifade etti.

Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, ABD Kongresinde katıldığı oturumda, Ukrayna’da 80 bin civarında “savaş suçu delili” topladıklarını söylemişti.

UCM, PUTİN HAKKINDA YAKALAMA KARARI VERMİŞTİ

UCM, 17 Mart’ta, Ukrayna’da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Putin ve Rusya’nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova’nın savaş suçu işledikleri gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, UCM’nin kararına ilişkin açıklamasında, “Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamaktadır. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersizdir.” demişti.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Putin hakkında yakalama kararı veren UCM Başsavcısı Karim Han hakkında 19 Mayıs’ta arama kararı çıkartmıştı.

Ukrayna, bir süredir savaşı başlatmaktan sorumlu tuttuğu Rus askerleri ve siyasi liderlerinin yargılanması için “saldırı suçu”ndan yargılanabilmeleri için özel mahkeme kurulmasını istiyor.

Biden, UCM’nin Putin hakkındaki yakalama kararına ilişkin “(Putin) Bariz bir şekilde savaş suçları işledi.” diyerek, kararı haklı bulduğunu belirtmişti.
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