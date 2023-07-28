Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası’nda üç başkan yardımcısı görevden alındı /28 Temmuz 2023 00:14

Merkez Bankası’nda üç başkan yardımcısı görevden alındı

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Merkez Bankası’nda üç isim görevden alındı, yerine yeni isimler atandı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası Başkanı olarak atanmasının ardından, üst yönetimde de bugün değişim gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı, üç yeni isim atandı.

Resmi Gazete’de konuyla ilgili yer alan karar şöyle:

1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası;

– Başkan (Guvernör) Yardımcısı Emrah ŞENER,

– Başkan (Guvernör) Yardımcısı Taha ÇAKMAK,

– Başkan (Guvernör) Yardımcısı Mustafa DUMAN, görevden alınmış,

– Başkan (Guvernör) Yardımcılığına Osman Cevdet AKÇAY,

– Başkan (Guvernör) Yardımcılığına Fatih KARAHAN,

– Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice KARAHAN,

atanmıştır.
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