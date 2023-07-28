Temmuz'un kayıtlardaki en sıcak ay olması bekleniyor

Yangınlar Avrupa'nın güneyindeki ülkelerin nerdeyse tamamında görülürken Avrupa'nın orta kesimlerinde sıcaklıklar kış mevsimi normallerine kadar düştü. Polonya ve Slovakya arasındaki Tatra dağlarına kar yağdı.





Korfu adasında yaklaşık 2.500 kişiye yangınlardan korunmaları için sığınak sağlanmıştır. Eğriboz'da da yangınlar devam ediyor ve Girit'te alarm durumu yüksek.





Lecce'deki San Cataldo plajına yaklaşan alevler nedeniyle yaklaşık yüz kişi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.





Kontrol altına alındığı söylenen ancak rüzgarın artması halinde yeniden alevlenme riski taşıdığı belirtilen bölgede yangın söndürme uçakları ve itfaiyeciler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.





İspanya anakarası şu anda orman yangınlarından etkilenmemektedir.





Euronews'te yer alan habere göre şiddetli sıcak hava dalgasının ortasında Güney Avrupa'da orman yangınları şiddetleniyor. Uzun süren kuraklık ve 40 santigrat derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar alevlerin daha da yayılmasını kolaylaştırıyor.Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü ve Avrupa Birliği'ne bağlı Kopernik İklim Değişimi Servisi temmuz ayında küresel sıcaklıkların rekor kırmasının beklendiğini açıkladı.İklim değişikliğinin zararlı sonuçlarına karşı acil önlem çağrısı yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel ısınma çağının sona erdiğini ve “küresel kaynama çağının” başladığını söyledi.Orman yangınlarının popüler turizm bölgelerinde patlak vermesi etkilenenlerin sayısını da artırdı. Tatil köyleri ve oteller boşaltıldı ve birçok noktaya uçuşlar iptal edildi.Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısında devam eden yangın yüzlerce eve zarar verdi.Şiddetli rüzgârlar alevleri körükledi ve alevler şehrin dış mahallelerine kadar ulaştı.Yunan adasında çıkan yangınlar toplu tahliyelere yol açıyor. Rodos'ta alevler adanın yüzde 10 ila 20'sini etkisi altına almış durumda.Yangınlar Kiotari, Gennadi, Pefki, Lindos, Lardos ve Kalathos'un sahil köylerini sararken aralarında turistlerin de bulunduğu yaklaşık 20 bin kişi tahliye edildi.Sicilya adasının çeşitli bölgelerinde orman yangınları devam ediyor. Başkent Palermo ağır darbe aldı.Şehrin havaalanı hafta başında kısa bir süre kapalı kaldıktan sonra yeniden açıldı ancak otobüs ve tren gibi diğer toplu taşıma hizmetleri hala aksıyor.Catania, Trapani, Syracuse ve Messina şehirlerinin etrafındaki bölgelerde de yangınlar görülmekte ve bölgede tahliyeler devam ediyor.Etkilenen bölgelerdeki hava kalitesi zararlı seviyelere düşerken ve bazı yerleşim yerlerinde elektrik ve su kesintileri yaşanıyor.Anakaradaki Calabria bölgesinde, Reggio Calabria, Crotone ve Catanzaro çevresi de dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde orman yangınları yayıldı.Bölgede çok sayıda yol trafiğe kapatıldı.Puglia'da yangınların şiddetlenmesi nedeniyle 2 binden fazla turist sahil kasabası Vieste'den tahliye edildi.Popüler turizm kenti Dubrovnik'in birkaç kilometre güneyinde yangın çıktı.Kuvvetli rüzgarlar ve yükselen sıcaklıklar orman yangınlarının hızla yayılmasına neden oluyor.Salı günü Gran Canaria adasında bir yangın patlak verdi. Bölgedeki yüzlerce kişi kaçmak zorunda kaldı ve üç yol kapatıldı.Yangınlar la Caldera de Los Marteles bölgesinde yoğunlaşıyor ve şu anda adanın plajlarını ve sahil beldelerini etkilemiyor.Beşyüzden fazla itfaiyeci Portekiz'in başkenti Lizbon yakınlarındaki yangınla mücadele ediyor. Alevler 90 kişinin evlerini terk etmesine ve 800 çiftlik hayvanının tahliye edilmesine neden oldu.Yangın çarşamba günü kontrol altına alındı ancak itfaiyeciler güçlü rüzgarların yeniden alevlenmesine neden olabileceği için tetikte bekliyor. Yangının yakındaki Sintra-Cascais Doğal Parkına da sıçramasından endişe ediliyor.