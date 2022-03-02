Rusya, o kentin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı

Herson belediye başkanı İgor Kolikhayev, Rus askerlerinin şehre girdiğini ve tren istasyonu ve limanı kontrol altına aldığını söylemişti.





Rus birlikleri Harkov’a girdi, bombardımanda en az ‘21 kişi öldü’



Rus birliklerinin, Harkov'u havadan bombardımana tuttuğu ve şehrin kuzeydoğu ve kuzey kesimlerine girdiği belirtiliyor. Ukrayna ordusu, Harkov’a Rus paraşütçü birliklerinin indirildiğini ve kente hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.



Harkov, Ukrayna'nın en fazla nüfusa sahip ikinci büyük şehri. Harkov belediye başkanı en az 21 kişinin öldüğünü, 112 kişinin de yaralandığını açıkladı.



Harkov Valisi Oleh Synegubov, Salı günü ve gece boyunca Harkov'un yoğun bombardımanına rağmen tüm Rus saldırılarının "geri püskürtüldüğünü" ve mevzilerinin tutulduğunu söyledi.



Şehrin düştüğü doğrulanırsa, Herson Ukrayna'da şimdiye kadar Rus kuvvetleri tarafından ele geçirilen en büyük şehir olacak.