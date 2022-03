New York Times Rusya Ukrayna savaşında Erdoğan'ın büyük hatasını yazdı

Rusya’nın geçen hafta başlattığı Ukrayna’ya askeri müdahale uluslararası medyada gündemin birinci maddesi olmaya devam ederken, ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, bu savaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki gerilimi ve sürtüşmeyi de artırdığını yazdı.



Carlotta Gall imzalı haberde, “Birçok silahlı anlaşmazlıkta Türk ve Rus liderler kendilerini karşı karşıya buldu fakat Ukrayna’da iş daha öncekilerden daha da büyük” yorumu yapılırken geçen hafta Rusya’nın saldırmasından önce Türk ordusunun Kiev’deki vatandaş ve diplomatlarını ülkeden çıkarmak için bir son dakika hamlesi yaptığı belirtildi. İki kargo uçağının Ukrayna hava sahasına girdikten sonra Boryspil Uluslararası Havaalanı’nı üzerinde döndüğüne dikkat çekilirken, “Fakat uçaklar kaldı. Uçaklarla birlikte askerler, Türk diplomatlar ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar da. Bundan kısa bir süre sonra Rusya ilk salvosunu yaptı ve herhangi bir uçuşun imkansız olduğunu gözler önüne serdi” denildi.



Rusya’nın saldırılarının başlamasından sonra çekilen fotoğraflarda Türk kargo gemilerinin havalimanında kaldığı görülürken gazete muhabiri, “Havalimanındaki uçaklar, Erdoğan’ın Ukrayna’daki durumu yanlış okuduğunun bir kanıtı. Erdoğan’a vatandaşları ülkeden zamanında çıkarmadığı, Putin’i yanlış değerlendirdiği ve ABD’nin işgal ile ilgili uyarılarını ciddiye almadığı için eleştiriler var” yorumunu yaptı.



“ERDOĞAN YANLIŞ HESAPLAMA YAPTI”



Gazete, “Erdoğan ve Putin’in yakın ve kavgacı bir bağı var ve Erdoğan’ın Moskova ile bağı kuvvetli, bunun sebebi kısmen Batı’ya karşı bir koz olması açısından fakat Türkiye birçok açıdan Rusya tarafından sıkıştırılıyor. Erdoğan, Ukrayna’daki krizi anlatırken bile tarafsız bir tonda konuşuyordu” yorumunu yaparken Erdoğan’ın Putin’e olan yaklaşımını da sarstığına dikkat çekti.



Erdoğan-Putin arasındaki bu anlaşmazlık sonrasında Ankara’nın Ukrayna’da yaşananlara “savaş” demesine dikkat çeken New York Times, Montrö’nün de uygulanmasının bunun arkasından geldiğini belirtti. Haberde, “Türkiye’nin Rusya’nın saldırılarından saatler önce karar verme süreci bilinmezken bu açıkça Erdoğan’ın Rus askeri operasyonunun hızı ve şiddetini ve tahliyenin aciliyeti ile ilgili yanlış hesaplama yaptığını gösteriyor” yorumuna da yer verildi.



“HULUSİ AKAR GÖRÜŞTÜ AMA…”



Türkiye gibi birçok ülkenin Ukrayna’daki vatandaşlarını tahliye etme sürecinin çok zorlu geçtiğini yazan New York Times, komşu ülkelerdeki sınırlarda on binlerce mültecinin olduğuna da dikkat çekti.



Gazete, “Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, mevkidaşı Sergei Şoygu ile tahliyeler için bir hava koridoru oluşturulması konusunu görüştüğünü söyledi. Yapılan resmi açıklamada Pazar günü Akar ile Şoygu görüştü. Fakat bu açıklamada bir hava koridoru hakkında herhangi bir ifade yer almadı” ifadesiyle makaleyi sonlandırdı.