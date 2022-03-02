Samanyolu Haber /Dünya / Lukaşenko'nun haritası, Rusya'nın işgal edileceği ikinci ülkeyi ifşa mı etti! /02 Mart 2022 10:22

Lukaşenko'nun haritası, Rusya'nın işgal edileceği ikinci ülkeyi ifşa mı etti!

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun BM genel Kurulu'na hitap ederken gösterdiği haritada Rus birliklerinin Ukrayna içindeki ilerleyişi açıkça görüldü. Harita, Rusya'nın hedefindeki bir sonraki ülkenin Moldova olacağı iddialarını gündeme getirdi.

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Lukaşenko, Ukrayna topraklarına Belarus'tan saldırı gerçekleştirildiğine ilişkin iddiaları harita üzerinden yalanladı. Fakat canlı yayında gösterilen haritadaki işaretler dünya basınına bomba gibi düştü.

HARİTAYI PAYLAŞTI

Lukaşenko'nun BM genel Kurulu'na hitap ederken gösterdiği haritada Rus birliklerinin Ukrayna içindeki ilerleyişi açıkça görüldü. Yanlışlıkla gösterildiği düşünülen haritada bir şey ise dikkatlerden kaçmadı.

"SIRADAKİ ÜLKE BELLİ OLDU" İDDİASI

Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kenti üzerinden Moldova'nın Ukrayna sınırındaki Rus ayrılıkçıların yaşadığı Transdinyester bölgesine çekilen ok işareti, akıllara Rusya tarafından askeri müdahalede bulunulacak sonraki ülkenin Moldova olacağı iddialarını getirdi.
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