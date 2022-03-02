Batı Şeria'da 3 Filistinli İsrail askerleri tarafından öldürüldü

El-Halil'deki protestolarda üç Filistinli yaralandı





Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampında yaşanan olayda iki kişinin sivil giyimli Filistinli askerlerin açtığı ateş sonucu öldüğü bildirildi.İsrail sınır kuvvetleri olayın "terörist faaliyet"le ilgili bir şüpheliyi tutuklamak için kampta düzenledikleri operasyon sırasında gerçekleştiğini duyurdu. İsrail güçleri tetikçinin yakalanmasının ardından kendilerine ateş açıldığını ve 150 kadar Filistinli'den oluşan kalabalığın üzerlerine yangın bombası, taş ve el yapımı patlayıcılarla saldırdığını bildirdi.İsrail güçlerinin gerçek mermi ile karşılık verdiği olayda yaralanan olmadığını belirtildi, ancak Filinstin Sağlık Bakanlığı biri 18, diğeri 22 yaşında iki Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Bakanlık, Beytüllahim'de de bir Filistinlinin İsrail askerlerince açılan ateş sonucu öldürüldüğünü açıkladı, ancak olayla ilgili ayrıntı vermedi. İsrail Ordu Radyosu ise öldürülen kişinin ikaz ateşlerine rağmen İsrail askerlerine taş atmayı sürdürdüğünü kaydetti.Öte yandan Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de düzenlenen protesto gösterilerinde Filistinli eylemcilerle İsrail askerleri arasında çatışma çıktı. İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle dayanışma için düzenlenen eylem sırasında üç Filistinlinin yaralandığı bildirildi.Batı Şeria'da 475 bin Yahudi yerleşimci ve 2,9 milyon Filistinli yaşıyor. Bu bölgedeki Yahudi yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasadışı olarak kabul ediliyor.İsrail'in 1967 Ortadoğu savaşı'nda ele geçirdiği Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik tutumu 2014'teki barış görüşmelerinin başarısız olmasının ardından uluslararası camiada giderek daha büyük tepki topluyor.