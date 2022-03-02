Millet sefalet içindeyken, AKP'li başkan 500 bin liraya makam odası döşemiş!

















Peki ya 429 bin TL harcanmadan önce başkanlık makamı nasıldı harcandıktan sonra nasıl... İşte iki makam odası arasındaki gözle görülür farklar.













Demokrat Parti’den AKP’ye geçmesi ile gündem olan İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, şimdide makam odasına harcadığı para ile gündemde.BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTIİlçede makam odasının 1 Milyon 200 bin liraya yenilendiği dedikoduları konuşulmaya başlanmasının ardından belediye açıklama yapmak zorunda kaldı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından akşam saatlerinde yapılan açıklamada makam odasına ne kadar para harcandığı belli oldu. Buna göre makam odasının yenilenmesi işi için 429.505,75 TL harcandığı kamuoyuna duyuruldu.Belediyenin tam açıklaması şöyle: “İscehisar halkının ve Belediye Başkanının temsil makamı olan başkanlık makam ve çalışma odasının yenilenmesi 429.505,75 TL ye mal olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİAçıklamanın ardından belediyenin sosyal medya hesabına çok sayıda kişi duruma tepki gösterdi. Bir vatandaş o parayla "Binayi sıfırdan yapar gibi maşallah" diye yorum yaparken başka bir vatandaş ise, "O paraya kaç ögrenciye burs verilirdi" dedi.İşte yorumlardan bazıları: