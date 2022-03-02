Almanya'nın lüks araçlarını taşırken yanan gemi battı

4 bin araç taşıma kapasitesi bulunan geminin olay anında kaç adet araç taşıdığı konusunda bilgi verilmedi. Araç üreticisi firmalar da sayı vermekten kaçındı, ancak bazı firmalar ABD'deki bayilerle zarar gören araçların ikamesi için temasta olduklarını belirtti.









Yangının sebebi lityum aküler mi?





Geminin sahibi Singapur merkezli şirket, The Felicity Ace adlı Panama bandıralı 200 metre uzunluğundaki geminin Portekiz'e bağlı Azor Adası'ndan yaklaşık 400 kilometre açıklarında battığını açıkladı. Portekiz Hava Kuvvetleri'ne bağlı helikopterlerin gemideki 22 mürettebatı batmadan önce kurtardığı bildirildi.Portekizli yetkililer gemide elektrikli ve elektrisiz araçların bulunduğunu açıkladı.16 Şubat günü başlayan yangının çıkış sebebinin elektrikli araçlardaki lityum-iyon aküler olduğu şüphesi bulunuyor ancak yetkililer ellerinde bunun için kanıt bulunmadığını belirtiyor.Uzmanlar lityum-iyon akülü araçlarda çıkabilecek yangınların özel ekipmanlarla söndürülmesi gerektiğinin altını çiziyor.Yetkiler ayrıca 2 bin 200 ton yakıt ve 2 bin 200 ton yağ taşıyan geminin okyanusu kirletmesinden endişe duyuyor. Gemideki kargo yükünün de 17 bin tonun üzerinde olduğu sanılıyor.Portekiz donanması şu ana kadar geminin etrafında yalnızca birkaç enkaz parçası ve az bir miktar yağ sızıntısı gördüklerini belirtti. Portekiz Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir uçağın bölgede kalarak kirliliğe dair işaretleri gözlemleyeceğini bildirdi.Volkswagen'in Almanya'nın Emden kentindeki fabrikasından yüklenen araçlar arasında 100 adet Porsche ve 189 adet Bentley olduğu bildirilmişti. Gemide ayrıca Audi, Lamborghini ve VW marka araçların bulunduğuna dair firmalardan resmi açıklama yapılmamış fakat bilgiler Alman basınına yansımıştı.