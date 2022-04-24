Samanyolu Haber /Gündem / Rusya ruble şartı koymuştu! AB'den flaş karar /24 Nisan 2022 00:56

Rusya ruble şartı koymuştu! AB'den flaş karar

Avrupa Komisyonu, AB şirketlerinin yaptırımları delmeden Rusya'nın doğal gaz tahsilatını ruble cinsinden yapma talebini karşılamak için ödemelerini dolar veya euro cinsinden yaptıktan sonra rubleye çevrilmesi halinde sorun olmayacağını açıkladı.

SHABER3.COM

Euronews'in haberine göre; Fakat şirketlerin ödemelerini ruble dışındaki para cinsiyle yaptıktan sonra sözleşme yükümlülüklerini yerine getirdiklerine dair yazılı onay almalarını istedi.

Moskova yönetimi ihraç ettiği gazın ödemelerinin ruble cinsinden yapılmaması halinde kesebileceklerini açıklamıştı. Mart ayında yayınladığı bir kararname ile alıcıların Gazprombank'ta hesap açarak ödemelerini bu bankaya dolar ve euro cinsi yaptıktan sonra rubleye çevrilmesini önermişti.

Avrupa Komisyonu, şirketlerin Gazprom'la imzaladıkları yüzde 97'si dolar veya euro cinsi olan sözleşmelerdeki para cinsinden ödeme yapmaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

Avrupa Komisyonu'nun açıklaması tavsiye niteliğinde ve herhangi bir hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor ama üye ülkelerin Rus doğal gazı alımlarını nasıl ödeyecekleri konusunda yol gösterici olayı hedefliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya ruble şartı koymuştu! AB'den flaş karar Sonraki Haber >>

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu

Bursa'da gardiyanları taşıyan servis aracına saldırı

Bursa'da gardiyanları taşıyan servis aracına saldırı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:02:19