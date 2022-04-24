Rusya ruble şartı koymuştu! AB'den flaş karar

Euronews'in haberine göre; Fakat şirketlerin ödemelerini ruble dışındaki para cinsiyle yaptıktan sonra sözleşme yükümlülüklerini yerine getirdiklerine dair yazılı onay almalarını istedi.





Moskova yönetimi ihraç ettiği gazın ödemelerinin ruble cinsinden yapılmaması halinde kesebileceklerini açıklamıştı. Mart ayında yayınladığı bir kararname ile alıcıların Gazprombank'ta hesap açarak ödemelerini bu bankaya dolar ve euro cinsi yaptıktan sonra rubleye çevrilmesini önermişti.





Avrupa Komisyonu, şirketlerin Gazprom'la imzaladıkları yüzde 97'si dolar veya euro cinsi olan sözleşmelerdeki para cinsinden ödeme yapmaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı.





Avrupa Komisyonu'nun açıklaması tavsiye niteliğinde ve herhangi bir hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor ama üye ülkelerin Rus doğal gazı alımlarını nasıl ödeyecekleri konusunda yol gösterici olayı hedefliyor.