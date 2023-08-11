Rusya sınırına 360 bin NATO askeri konuşlandırıldı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ve Belarus sınırlarına NATO güçlerinin yaklaşık 360 bin askeri personel, 8 bin zırhlı araç, 6 bin topçu sistemi ve havan topu, 650 uçak ve helikopter konuşlandırdığını söyledi.







Polonya'nın ABD'nin Rusya karşıtı politikasının ana aracı haline geldiğini söyleyen Şoygu, Varşova’nın diğer ülkelerden büyük ölçekli silah alımlarına başladığına dikkat çekti.





Bütün bunların Rusya için riskler taşıdığına vurgu yapan Rus bakan, 'Polonya, Batı Ukrayna'yı eski haline döndürme planları yapıyor. Bunu yapmak için özel bir Polonya-Ukrayna birimi oluşturulması planlanmakta’ dedi. Batı’yı bu yöntemle Ukrayna'nın işgali için hazırlık yapmakla suçlayan Rus bakan, Varşova’nın, kıtanın en güçlü ordusunu kurma niyetini açıkladığını, bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Kore Cumhuriyeti'nden tanklar, topçu sistemleri, hava savunma/füze savunma sistemleri ve savaş uçakları dahil olmak üzere büyük çaplı silah alımlarına başladıklarını belirtti.





Şoygu aynı zamanda NATO bloğunun bölge dışı devletlere ait güçlerinin bu bölgelerdeki sayısının geçen yıl şubat ayından bu yana 2,5 kat artarak 30 bin kişiyi aştığını kaydetti. Rus bakan ayrıca , NATO, Avrupa Birliği ve ortaklarının Ukrayna'ya yaptığı toplam yardımın Şubat 2022'den bu yana 160 milyar doları aştığını, Kiev'in yüzlerce tank ve 4 binden fazla zırhlı araç aldığını söyledi.





Rus savunma bakanı, bu faktörlerin Rusya'nın askeri güvenliğini tehdit ettiğini ve "zamanında ve yeterli yanıt verilmesini" gerektirdiğini kaydetti. Bunları etkisiz hale getirmek için gerekli tedbirleri toplantıda görüşeceğiz ve uygun kararlar alacağız” dedi.





Sergey Şoygu, istikrarı bozan bir başka faktörün de Finlandiya'nın ve gelecekte İsveç'in NATO'ya girmesi olduğuna vurgu yaptı.

Rusya’nın Batı sınırlarında Rus birliklerinin eş zamanlı olarak güçlendirilmesiyle birlikte Leningrad ve Moskova askeri bölgelerinin oluşturulmasına ilişkin konular ele alındı.