Türkiye’de doğalgaz merkezi çalışmaları hızlandı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de kurulacak doğalgaz dağıtım merkeziyle ilgili görüşmelerin en üst düzeyde de olmak üzere sürdüğünü açıkladı.





RİA Novosti’nin haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, proje için Türkiye'nin seçilmesinin tesadüf olmadığını kaydederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de kurma kararı aldığı doğalgaz dağıtım merkezi projesinin detaylarının en üst düzeyde de olmak üzere halen istişare edildiğini belirtti.





Biriçevskiy, "Türkiye'nin oynadığı Avrupa için transit ülke rolü, son dönemde TürkAkım doğalgaz boru hattının devreye girmesiyle de birlikte önemli derecede arttı" dedi. Biriçevskiy, Rusya ve Türkiye'nin doğalgaz alanındaki işbirliğinin stratejik nitelikte olduğunu ve siyasi konjonktüre tabi olmadığını da sözlerine ekledi.





Ayrıca Rus gaz şirketi Gazprom Trakya’da Rus doğalgazı için bir dağıtım merkezi kurulmasıyla ilgili parametreler ve işleyiş prensiplerini içeren konsept belgesini Türkiye’ye iletti.





Gazprom’un yayınladığı yıllık raporunda, şirletin, Ekim 2022’den beri Türk ortakları ile Türkiye’de bir gaz merkezi oluşturulması üstünde çalıştığı ifade ediliyor. Rusya tarafının, gaz merkezi oluşturulmasına ilişkin kendi konseptini, merkezin parametreleri ile işleyiş prensiplerini Türk tarafına ilettiği vurgulanan raporda, henüz somut bir adım atılmasa da tarafların doğalgaz dağıtım merkezi projesi üstünde çalışmaya başladığı ve çalışmaların devam ettiği belirtiliyor.