Samanyolu Haber /Gündem / 'Çok Yaşa Tayyip Dede' şarkısını yaptı, Genel Müdürlüğü kaptı! /11 Ağustos 2023 13:23

'Çok Yaşa Tayyip Dede' şarkısını yaptı, Genel Müdürlüğü kaptı!

“Çok Yaşa Tayyip Dede” şarkısıyla hatırlanan tasavvuf müziği sanatçısı Ömer Faruk Belviranlı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne atandı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne Ömer Faruk Belviranlı atandı. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçısı Hüseyin Kubilay Öztuğ tarafından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için yazılıp bestelenen, “Çok Yaşa Tayyip Dede” şarkısı, topluluğun yöneticisi Ömer Faruk Belviranlı tarafından özgün bir projeye dönüştürülmüştü.

Gerçek Gündem'in haberine göre şarkı, Konyalı ilköğretim çocuklarından oluşturulan koro ile Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu kayıt stüdyosunda seslendirilerek kaydedilmiş ve yine Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Konser Salonu’nda video kaydı yapılmıştı.

SANATÇILARI ZORLA SEYİRCİ YAPMIŞTI
Ömer Faruk Belviranlı, genel müdürlüğe vekâlet ettiği dönemde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çok Sesli Müzik Korosu sanatçılarını, bakanlığın düzenlediği Genç Ses Yarışması'na resmi yazıyla seyirci olarak katılmaya zorlamış ve tepki görmüştü. O dönem Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne vekâlet eden Belviranlı, "Bakanımızın katılımıyla" vurgusuyla ve ACELE kaydı düştüğü yazıda tüm sanatçıların eksiksiz katılımı talimatı vermişti.

?”Çok Yaşa Tayyip Dede” şarkısının sözleri şöyle:

“Sevgin her an kalbimde

Çok yaşa Tayyip Dede

Seni çok seviyoruz

Çok yaşa Tayyip Dede

Vatanını çok seven bizler için didinen

Düşmana diz çöktüren yiğit, yürekli dede

Minik kalbim seninle

Dik dur sakın eğilme vatanıma sahip çık düşman her an tetikte

Tablet, kitap dağıttın

Bizi hep öne aldın

Önce çocuklar dedin

Bizi sen ne çok sevdin

Hasta olmak istemem hastaneyi hiç sevmem Tayyip dedem sayende doktor yokluğu çekmem

15 Temmuz bir destan Tayyip dedem Başkomutan

O gerçek bir kahraman

Çelik yürekli kalkan

Mutlu, mesut yaşamak koşup oyun oynamak

Tek dileğim Allah’tan vatanımda yaşlanmak”
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