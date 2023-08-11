'Çok Yaşa Tayyip Dede' şarkısını yaptı, Genel Müdürlüğü kaptı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne Ömer Faruk Belviranlı atandı. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçısı Hüseyin Kubilay Öztuğ tarafından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için yazılıp bestelenen, “Çok Yaşa Tayyip Dede” şarkısı, topluluğun yöneticisi Ömer Faruk Belviranlı tarafından özgün bir projeye dönüştürülmüştü.







Gerçek Gündem'in haberine göre şarkı, Konyalı ilköğretim çocuklarından oluşturulan koro ile Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu kayıt stüdyosunda seslendirilerek kaydedilmiş ve yine Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Konser Salonu’nda video kaydı yapılmıştı.





SANATÇILARI ZORLA SEYİRCİ YAPMIŞTI

Ömer Faruk Belviranlı, genel müdürlüğe vekâlet ettiği dönemde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çok Sesli Müzik Korosu sanatçılarını, bakanlığın düzenlediği Genç Ses Yarışması'na resmi yazıyla seyirci olarak katılmaya zorlamış ve tepki görmüştü. O dönem Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne vekâlet eden Belviranlı, "Bakanımızın katılımıyla" vurgusuyla ve ACELE kaydı düştüğü yazıda tüm sanatçıların eksiksiz katılımı talimatı vermişti.





?”Çok Yaşa Tayyip Dede” şarkısının sözleri şöyle:





“Sevgin her an kalbimde





Çok yaşa Tayyip Dede





Seni çok seviyoruz





Çok yaşa Tayyip Dede





Vatanını çok seven bizler için didinen





Düşmana diz çöktüren yiğit, yürekli dede





Minik kalbim seninle





Dik dur sakın eğilme vatanıma sahip çık düşman her an tetikte





Tablet, kitap dağıttın





Bizi hep öne aldın





Önce çocuklar dedin





Bizi sen ne çok sevdin





Hasta olmak istemem hastaneyi hiç sevmem Tayyip dedem sayende doktor yokluğu çekmem





15 Temmuz bir destan Tayyip dedem Başkomutan





O gerçek bir kahraman





Çelik yürekli kalkan





Mutlu, mesut yaşamak koşup oyun oynamak





Tek dileğim Allah’tan vatanımda yaşlanmak”