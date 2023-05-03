Samanyolu Haber /Dünya / Rusya şokta: Putin'e İHA'lı suikast girişimi önlendi /03 Mayıs 2023 15:19

Rusya şokta: Putin'e İHA'lı suikast girişimi önlendi

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'deki konutuna yönelik bir insansız hava aracı saldırısı girişiminde bulunulduğu bildirildi.

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Kremlin Sarayı, Ukrayna'nın Çarşamba gecesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'deki konutuna yönelik bir insansız hava aracı saldırısı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "İki insansız hava aracı Kremlin'i hedef aldı. Radar kontrol sistemlerini kullanan askeri ve özel servisler tarafından zamanında alınan önlemler sonucunda droneler devre dışı bırakıldı" denildi.

Açıklamada "Rus tarafı uygun gördüğü zaman ve yerde misilleme yapma hakkını saklı tutar. Bu eylemleri, yabancı konukların da katılmasının planlandığı 9 Mayıs geçit töreni olan Zafer Günü arifesinde gerçekleştirilen planlı bir terör eylemi ve Putin'e yönelik bir girişim olarak görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Putin'in, saldırıda yaralanmadığı belirtilirken, günlük çalışma programının da değişmediği kaydedildi.

PESKOV'DAN AÇIKLAMA
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Peskov, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "Putin bu terörist saldırı sonucunda yaralanmamıştır. Çalışma programı değişmedi, her zamanki gibi devam ediyor" diye konuştu.

Peskov, saldırı girişimi sırasında Putin'in Kremlin'de olup olmadığı sorusuna "Hayır, kendisi bugün Ogarevo'da çalışıyor" yanıtını verdi.
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