Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li milletvekili tehdit etti: ‘Erdoğan’ı üzenlerin kulağını koparırız’ /03 Mayıs 2023 15:38

AKP'li milletvekili tehdit etti: ‘Erdoğan’ı üzenlerin kulağını koparırız’

14 Mayıs’ta yapılacak seçime sayılı günler kala AKP tehditlerine devam ediyor. AKP Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, Ankara’da bir otelde yaptığı konuşmada devlet memurlarını alenen tehdit etti. Çivitçioğlu, “Recep Tayyip Erdoğan’ı üzecek hareket yapanları önce uyarırız, uymuyorlarsa kulağını koparırız” dedi.

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Ankara’da bir otelde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen programda AKP Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu’nun kullandığı sözler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kamu görevlilerinden çalıştıkları kurumlara ‘göz kulak’ olmalarını isteyen Çivitçioğlu, “Bulunduğunuz kurumlarda, sizin çalışmalarınızdan rahatsız olanlara, bu millete hizmet etmek ile ilgili rahatsızlık duyup hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı üzecek harekete girenler hem bu millete zulüm etmeye kalkışanları önce uyarırız, uymuyorlarsa, kulağını koparırız” ifadelerini kullandı.


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