AKP'li milletvekili tehdit etti: ‘Erdoğan’ı üzenlerin kulağını koparırız’

Ankara’da bir otelde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen programda AKP Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu’nun kullandığı sözler sosyal medyada büyük tepki çekti.







Kamu görevlilerinden çalıştıkları kurumlara ‘göz kulak’ olmalarını isteyen Çivitçioğlu, “Bulunduğunuz kurumlarda, sizin çalışmalarınızdan rahatsız olanlara, bu millete hizmet etmek ile ilgili rahatsızlık duyup hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı üzecek harekete girenler hem bu millete zulüm etmeye kalkışanları önce uyarırız, uymuyorlarsa, kulağını koparırız” ifadelerini kullandı.







