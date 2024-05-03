Samanyolu Haber /Gündem / Raiffeisen Bank, Rusya’dan çekilme prosedürlerini başlatıyor /03 Mayıs 2024 11:51

Raiffeisen Bank, Rusya’dan çekilme prosedürlerini başlatıyor

Raiffeisen Bank, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde Rusya pazarından ayrılma prosedürünü başlatacak.

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SAMANYOLUHABER.COM-MOSKOVA

Kommersant gazetesi, Avusturya Merkezli Raiffeisen Bank'ın Rusya pazarından ayrılma prosedürünü 2024'ün üçüncü çeyreğinde başlatacağını yazıyor.

Raiffeisen Bank International grubunun başkanı Johan Strobl'a göre, Rusya'daki işleri durdurmaya yönelik yeni plan, Avrupa Merkez Bankası'nın gereksinimlerine uygun olarak planlandı.

Her şeyden önce banka, bireysel ve kurumsal kredi programlarını sonlandırmaya başlayacak. Raiffeisen'in 2026 yılına kadar müşterilere kredi verme oranını 2023'ün üçüncü çeyreğine kıyasla %65 oranında azaltması bekleniyor. Aynı azalmanın uluslararası ödemeler segmentinde de gerçekleşmesi bekleniyor. Aynı zamanda, finans kurumu kredi vermeye devam edecek, ancak istisna olarak daha önce verilen kredilerin iadesine odaklanacak.

Johan Strobl'un belirttiği gibi, Rusya'dan şirketten çıkmak için en kabul edilebilir seçeneklerden biri, işletmenin halihazırda birçok "ilginç" teklif aldığı Rus veya yabancı ortaklara satılma ihtimali. Fakat Raiffeisen Bank'ın olası Rus alıcılarının Batı yaptırımları altında olduğunu da açıkladı.

Daha önce Financial Times, Raiffeisen Bank International'ın 2023'te Rusya bütçesine vergi ödemede lider konuma geldiğini yazmıştı.
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