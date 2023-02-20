Samanyolu Haber /Gündem / Çin'den Rusya - Ukrayna arasında 'arabuluculuk' adımı /20 Şubat 2023 23:42

Çin'den Rusya - Ukrayna arasında 'arabuluculuk' adımı

Pekin, Ukrayna'daki çatışmaları barışçıl şekilde çözmeyi amaçlayan bir plan sunacağını açıkladı.

Çin'den Rusya - Ukrayna arasında 'arabuluculuk' adımı



SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Münih Güvenlik Konferansı'nda Çin Komünist Partisi Politbürosu'nun dış politika yönetiminden sorumlu üyesi olan eski Dışişleri Bakanı Wang Yi,
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmaların bir an önce sonuçlanmasını istediklerini söyleyerek Pekin'in Ukrayna'daki çatışmaları barışçıl şekilde çözmeyi amaçlayan bir plan sunacağını açıkladı.

"Çatışmaların devam etmesi çağrısında bulunanlar, Ukraynalıların yaşamı ve ölümünü umursamıyor" vurgusunu yapan Wang, "Ukrayna krizinin siyasi çözümü konusunda Çin'in tutumunu ortaya koyacağız. Barıştan ve diyalogdan yana olmaya devam edeceğiz" dedi.

Wang, 'hem doğrudan ilgili bir taraf olmadığı hem de hiçbir şey yapmadan oturmadığı için Çin'in barışa arabuluculuk yapmak için iyi bir konumda olduğunu' belirtti.

“Bu kriz durumunun ancak barışçıl müzakerelerle çözülebileceğine inanıyoruz” vurgusunu yapan Çinli diplomat, Ukrayna’da barış istemeyen bazı güçlerin stratejik hedeflerinin bu ülkenin sınırlarını aştığını söyleyerek ‘Avrupalı dostlara’ ‘her şeyi dikkatlice düşünme’ ve ‘sorunun barışçıl çözümü için çaba gösterme’ çağrısında bulundu.
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