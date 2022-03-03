Samanyolu Haber /Gündem / Rusya-Ukrayna arasındaki soykırım iddiaları Uluslararası Adalet Divanı'nın gündeminde /03 Mart 2022 11:55

Rusya-Ukrayna arasındaki soykırım iddiaları Uluslararası Adalet Divanı'nın gündeminde

Uluslararası Adalet Divanı, Rusya-Ukrayna arasındaki soykırım iddialarıyla ilgili olarak 7 ve 8 Mart'ta duruşmalar düzenleyeceğini açıkladı.

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Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna ve Rusya arasında artan gerilim ve çatışmalarla ilgili olarak, 7- 8 Mart’ta duruşmalar düzenleyeceğini açıkladı. Divan tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, soykırım iddialarına ilişkin Rusya'ya acil tebligat gönderildiği belirtilerek, “Birleşmiş Milletlerin başlıca yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi Kapsamındaki Soykırım İddialarına ilişkin davada 7 Mart Pazartesi ve 8 Mart Salı günü açık oturum yapacak” denildi.

Açıklamada ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Yargıç Joan E. Donoghue’un “Ukrayna tarafından Rusya aleyhine 26 Şubat 2022 tarihinde başlatılan davada, sunulan tedbirlerin belirtilmesi talebine atıfta bulunmaktan onur duyarım. Mahkeme İç Tüzüğü’nün 74. maddesinin 4. paragrafına uygun hareket ederek, mahkemenin geçici tedbir talebi üzerine, Rusya'nın herhangi bir düzeni sağlayacak şekilde hareket etmesi gerektiğine dikkat çekmek istiyorum” ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletlerin başlıca yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı, Haziran 1945’te Birleşmiş Milletler Sözleşmesi tarafından kurulduktan sonra Nisan 1946’dan bu yana, devletler arasındaki hukuki uyuşmazlıkları uluslararası hukuka uygun olarak çözmek ve hukuki nitelikte tavsiye verme görevlerini sürdürmektedir.
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