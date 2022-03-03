3 bin polis Katar yolcusu

TBMM Dışişleri Komisyonu’na anlaşma hakkında bilgi veren Bakan Yardımcısı Önal, “Özel harekât polisi, bomba uzmanı gibi personelle birlikte hesaplandığında toplam 3 bin 251 Emniyet Genel Müdürlüğü personelimizin Katar’da geçici olarak görevlendirilmesi planlanıyor” dedi. Katar’daki olası risklerin iyi değerlendirilip değerlendirilmediğini ve saldırı tehlikesine rağmen polislerin neden Katar’a gönderilmek istendiğini soran muhalefet milletvekillerine yanıt veren Önal, Katar ile kurulan yakın ilişkiye dikkat çekti. Katar’ın ‘yapıcı bir ülke’ olduğunu da ifade eden Önal, “Çok özel ilişkilerimiz çerçevesinde ve bizden özellikle, güvenlik alanındaki birikimimiz bağlamında bir katkı beklentisi içindeler” diye konuştu. TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Utku Çakırözer ise ortaya çıkabilecek risklerin altını çizdi. Çakırözer, Katar’ın Türkiye’de görevli polislerin bilgi ve birikiminden yararlanmak istemesinin olumlu bir durum olduğunu ancak ortaya çıkabilecek riskler konusunda bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti. AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ise Katar’a övgüler dizdi. Anlaşma, tartışmaların ardından AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilerek TBMM Genel Kurulu’na sevk edildi.

