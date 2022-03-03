Samanyolu Haber /Gündem / Almanya ultra lüks yata el koydu /03 Mart 2022 11:47

Almanya ultra lüks yata el koydu

Rusya'nın Ukrayna harekatı nedeniyle AB tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında, Rus milyarderlerin Avrupa'daki mal varlıklarına el koyulabileceği gündeme gelmişti. İlk örnek Almanya'da yaşandı.

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Almanya basınında yer alan haberlere göre, Hamburg eyaletinde yetkililer, Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov’un 156 metre uzunluğundaki yatına Hamburg limanında el koydu.

Brüt tonaj olarak dünyanın en büyük motorlu yatı olarak kabul edilen söz konusu yat, Ekim 2021’den beri Alman gemi inşaat ve mühendislik şirketi Blohm + Voss’ın tersanesinde bulunuyordu.

Usmanov’ın “Dilbar” adlı yatı 2016’da 600 milyon dolara Alman lüks yat üreticisi Lürssen'den satın aldığı ifade edildi.

İçerisinde 65 kabin bulunan yatta, 40 yolcu ile 80 mürettebat konaklayabiliyor. Yatta büyük bir havuzun yanı sıra iki helikopter pisti ve sauna da bulunuyor.
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