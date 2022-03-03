Newsweek: Ukrayna direnişi küresel dinamiği değiştirebilir

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Newsweek, Rusya-Ukrayna savaşı ve bunun uluslararası kamuoyundaki yansımalarını mercek altına aldı.





Makalede, “Zelenskiy Ukrayna’sının stratejik durumu Rusya ve Çin’in tutumlarını değiştirdi. Dünya, mazlum Ukrayna’yı olağanüstü önlemlerle savunmak için toplanıyor. Şimdilik, Zelensky’nin ülkesini kurtarıp kurtaramayacağı belli değil, ancak Tayvan’ı kurtarması ve küresel dinamiği kalıcı olarak değiştirmesi tamamen mümkün” yorumuna yer verildi.





Haberde, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ortak yanı, güç ve bölgesel genişleme arzusu. Putin kendisini 21. yüzyılda Çarlık İmparatorluğunu yeniden kurmaya çalışan Petro olarak görürken, Şi Tayvan’ı tamamıyle ele geçirmeyi ve Çin’in küresel etkisini genişletmeyi umuyor. Son yıllarda Putin ve Şi , ortak hedefler ve karşılıklı düşmanlar nedeniyle bir çok kez bir araya geldi. Geçen yıl Rusya ve Çin ortak askeri tatbikatlar yaptılar; Rusya, Çin petrolünün önde gelen yabancı kaynağı olarak Suudileri geçti. Ekonomik bağları “güçlendi”. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali yakınken bile Çin, Rus buğdayını satın almayı kabul etti; Rusya, Çin’e 100 milyon ton kömür satmayı kabul etti. Şi, başlangıçta Ukrayna için müzakere edilen bir anlaşmayı onayladı. 4 Şubat’ta yapılan bir anlaşmada Çin ve Rusya, dostluklarının “sınır tanımadığını” duyurdular” denildi.