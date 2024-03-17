Rusya, Ukrayna’daki paralı asker sayısını açıkladı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, son iki yıl içinde Ukrayna'ya savaşmak için gelen 13 bin 387 yabancı paralı askerden 5 bin 962'sinin öldürüldüğü belirtildi.





Bu bilgilerin yer aldığı açıklamada, paralı askerlerin geldiği ülke ve sayısına ilişkin verilerin Polonya'nın ilk sırada yer aldığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, özel operasyon bölgesindeki tüm yabancı paralı askerlerin izlendiğini ve kaydedildiğini vurguladı.





Ayrıca açıklamada, Fransa'dan gelen ve bölgedeki varlıklarını inkar eden 356 paralı askerden 147'sinin etkisiz hale getirildiği bilgisine de yer verildi. En çok paralı asker Polonya'dan: 2960. İkinci sırada Gürcistan'dan (1042) ve üçüncü sırada ise ABD (1113) bulunuyor.