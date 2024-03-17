Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, Ukrayna’daki paralı asker sayısını açıkladı /17 Mart 2024 16:36

Rusya, Ukrayna’daki paralı asker sayısını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden savaşta, çatışmalarda yaklaşık 6 bin paralı askerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, son iki yıl içinde Ukrayna'ya savaşmak için gelen 13 bin 387 yabancı paralı askerden 5 bin 962'sinin öldürüldüğü belirtildi.

Bu bilgilerin yer aldığı açıklamada, paralı askerlerin geldiği ülke ve sayısına ilişkin verilerin Polonya'nın ilk sırada yer aldığı kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel operasyon bölgesindeki tüm yabancı paralı askerlerin izlendiğini ve kaydedildiğini vurguladı.

Ayrıca açıklamada, Fransa'dan gelen ve bölgedeki varlıklarını inkar eden 356 paralı askerden 147'sinin etkisiz hale getirildiği bilgisine de yer verildi. En çok paralı asker Polonya'dan: 2960. İkinci sırada Gürcistan'dan (1042) ve üçüncü sırada ise ABD (1113) bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya, Ukrayna’daki paralı asker sayısını açıkladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:36:43