Ali Sirmen hayatını kaybetti

Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Üyesi duayen gazeteci Ali Sirmen (84) yaşamını yitirdi.





Gazeteci kimliğinin yanı sıra hukukçu ve oyuncusu kimliği ile de tanınan Sirmen, bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu.





Sirmen'in cenaze programı henüz paylaşılmadı.





ALİ SİRMEN KİMDİR?





Ali Sirmen, 10 Kasım 1939 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sirmen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Köşe yazarlığına 1966 yılında Akşam Gazetesinde başladı. Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde köşe yazıları yazdı.1972 yılında kurulan Barış Derneği'nin kuruluşunda yer aldı. İkinci Bahar televizyon dizisinde Antepli bir komiseri, Cumhuriyet adlı filmde ise, Cumhuriyet Gazetesi kurucusu olan Yunus Nadi Abalıoğlu'nu canlandırdı. SkyTürk kanalında Siyah-Beyaz isimli programını, Cem TV'de Süheyl Batum ile Ayıptır Söylemesi isimli tartışma programını sundu.