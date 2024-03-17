Samanyolu Haber /Gündem / Oxford Üniversitesi’ndeki iftarda barış ve beraberlik vurgusu /17 Mart 2024 16:56

Oxford Üniversitesi’ndeki iftarda barış ve beraberlik vurgusu

Dialogue Society ve Oxford Üniversitesi’nin iftarı 35 kurum temsilcisini bir araya getirdi

SHABER3.COM

Dünyanın en önemli üniversitelerinden Oxford'da gerçekleşen iftarda farklı inanç, kültür ve toplulukların temsilcileri bir araya geldi. ‘Barış ve Birlik’ temasını işlendiği anlamlı buluşmaya, 35'i aşkın kurum ve topluluk temsilci gönderdi. Bu yıl ikincisi düzenlenen iftar yemeği İngiltere merkezli Dialogue Society Vakfı, Oxford Brookes Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi’ne bağlı Mansfield Koleji işbirliği ile düzenlendi. Farklı inanç ve kültürlere mensup temsilcilerin iftar sonrası sunduğu ufuk açıcı tebliğler, sahnelenen kültürel gösteriler, davetlilere Ramazan ayının toplum üzerinde oluşturduğu manevi iklimi gözleme fırsatı sağladı. 

Etkinliğe ev sahipliği yapan Mansfield Koleji’nin bağlı olduğu Oxford Üniversitesi Rektörü Prof. Irene Tracey, günümüz toplumlarında bağları güçlendirmenin ve birlikteliği teşvik etmenin önemine dikkat çekti. Tracey, "Bu Ramazan buluşması, daha güçlü ve kapsayıcı toplumlar inşa etmede diyalog ve işbirliğinin gücünü bir kez daha hatırlatıyor." dedi.

Mansfield Koleji Müdürü Helen Mountfield de bu anlamlı işbirliğine ikinci kez ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, "Bir akademik kurum olarak, farklı kesimler arasında diyalog ve anlayışı geliştirme sorumluluğumuz bulunuyor. Program boyunca ele alınan barış ve birliktelik teması, özlemlerimize tam anlamıyla tercüman oluyor." ifadelerini kullandı.

Ramazan buluşmasına katılan çok sayıda misafir, akademisyen, öğrenci, kucaklayıcı ve sıcak ortam için program ortaklarına teşekkürlerini iletti. Oxfordshire Eyaleti  Kraliyet temsilcisi yardımcılarından Moira Darlington, "Farklı kökenlere sahip insanların Ramazan'ı kutlamak ve barışı öne çıkarmak için bir araya gelmesi çok ilham vericiydi. Bu iftar, hepimizi bir arada tutan ortak insanlığımızı hatırlattı" derken Oxfordshire Eyalet Meclis  Başkanı Liz Lehmann da bu sözlere destek verdi.

Dialogue Society, Mansfield College ve Oxford Brookes Üniversitesi, gelecekte de dinler ve kültürler arası diyaloğu güçlendirmeye, sosyal uyumu desteklemeye ve toplumda barış ve birliktelik değerlerini yaygınlaştırmaya kararlı adımlarla devam edeceklerini deklere ettiler.  

Dialogue Society, Mansfield Koleji ve Oxford Brookes Üniversitesi arasındaki ortaklık, 
çeşitliliğe saygı, kapsayıcılık ve karşılıklı anlayışa olan ortak bağlılığı yansıtıyor. Farklı kurum ve toplulukların bir araya gelmesiyle ayrışmalar ortadan kalkarken, katılımcılar arasında güçlü bir aidiyet duygusu filizlendi.

Ayrıca katılımcılar, yardım kuruluşu Time to Help UK ve insan hakları vakfı Human Rights Solidarity tarafından düzenlenen ‘göç’ konulu ‘İnsanlık Karikatürleri’ isimli yarışmada dereceye giren eserleri inceleme fırsatı buldu.

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