Erdoğan'dan Yeniden Refah'a sert sözler!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isim vermeden Yeniden Refah Partisi'ne yönelik sert sözler dile getirdi.





2023 seçimlerinde Altılı Masaya dahil olan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'ni örnek gösteren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu iki partinin kurduğu sinsi oyuna Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için katılan başka aktörler de var. Onlar da kendilerince bazı kavramlara sığınarak siyasette tırnak tutturmanın peşindeler" dedi.





Erdoğan, partisinin Konya mitinginde konuştu.





"Ak Parti oylarına gözlerini dikerek siyaset yaptıklarını sananları anlamakta zorlanıyoruz" diyen Erdoğan, "Eskiler selden gelen suya gider derler. Sırtını sadece konjonktüre dayamaktan başka sermayesi olmayanların akıbeti, yeni bir konjonktürle silinip gitmektir" ifadelerini kullandı.





Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:





"Konya vefanın şehridir. Buraya her gelişimde sizlerle büyük bir vefa ve dostluk kucaklaşması yaşıyorum. Girdiğimiz her mücadelede Konya'yı dimdik yanımızda bulduk. Hep Konya ile birlikte yol yürüdük. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasının da Konya ile birlikte gerçekleştireceğiz.





Cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığımız demokrasi, hak, özgürlük ihalallerini telafi edecek reformları hayata geçirdik. Geçen seçimden hatırlayın, birbirlerini yolda görseler dahi selam vermeyenler bir araya geldi.





"AYNI ANLAYIŞIN FARKLI BİR SÜRÜMÜ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"





6'lı masayı hatırlıyorsunuz değil mi? Bunlar bugün mahalli idareler seçiminde cepheyi biraz daha genişlettiler. Sözde kent uzlaşması adı altında belediyeleri paylaşıyorlar. Kendi iradesi olmayan Dem yönetimi, dışarıdan aldığı emirleri yerine getiriyor. CHP ile yaptığı pazarlıklarda siyasi isimleri değil, işaret edilen isimleri aday gösterdiler. Senaryoya asli unsur olarak dahil edilmeyen bazı unsurların görevi bunların değermenine su taşımaktır.





Aynı anlayışın farklı bir sürümü ile karşı karşıyayız. Ülkenin ve milletin faydasını hiçbir adım atmadan siyasette tırnak tutturmanın amacındalar. Partimizden ayrılıp 6'lı masaya misafit oldular. Şu anda parlamentoda bile yerleri yok. Güya Anadolu ayağa kalkacaktı. Sadece seçimde değil, vicdanlarda da yer bulamadılar. Bunların da akıbeti aynı oldu.





"SİNSİ OYUNA KATILAN BAŞKA AKTÖRLER DE VAR"





Bu iki partinin kurduğu sinsi oyuna Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için katılan başka aktörler de var. Onlar da kendilerince bazı kavramlara sığınarak siyasette tırnak tutturmanın peşindeler.





Ak Parti oylarına gözlerini dikerek siyaset yaptıklarını sananları anlamakta zorlanıyoruz. Eskiler selden gelen suya gider derler. Sırtını sadece konjonktüre dayamaktan başka sermayesi olmayanların akıbeti, yeni bir konjonktürle silinip gitmektir."



