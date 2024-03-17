İftar Zamanı'nı kaçırmayın: 7'inci günde yeni konu ve konukları var

İftar Zamanı, MC EU'da devam ediyor.





Reha Yeprem'in sunuculuğunu yapacağı bugünkü programda Abdullah Aymaz ile Ramazan ve Kur'an konuşulacak.





- Herkesin toplu halde senenin bir ayında oruç tutmasının hikmeti nedir?

- Orucun toplum hayatında muhtaçlara yardım açısından önemi ne olabilir?

- Kur’an Ramazan ayında inmiştir, oruçta bu ayda tutulur. Bunun hikmeti neler olabilir?

- Kur’an Ramazan ayında inmiştir oruçta bu ayda tutulur. Bunun hikmeti neler olabilir?

- Orucu, ahiret-ticaret yönünden değerlendirebilir misiniz?





sorularını Reha Yeprem soracak, Abdullah Aymaz cevap verecek.





Diğer yandan Abdülkadir Dikici ile 50 yıllık Sema hayatı boyunca karşılaştığı ve unutamadığı olaylar konuşulacak.





Ruhumuzu dinlendirecek ney ve müziklerle farklı boyutlara seyahat edeceğimiz programı kaçırmayın.





Program, Türkiye saati ile 17:45'te ekranlarda olacak.









