Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı'nı kaçırmayın: 7'inci günde yeni konu ve konukları var /17 Mart 2024 15:54

İftar Zamanı'nı kaçırmayın: 7'inci günde yeni konu ve konukları var

MC EU TV İftar Zamanı'nın bugünkü konukları ilahiyatçı yazar Abdullah Aymaz ve semazen – iş insanı Abdüllkadir Dikici olacak.

SHABER3.COM

İftar Zamanı, MC EU'da devam ediyor. 

Reha Yeprem'in sunuculuğunu yapacağı bugünkü programda Abdullah Aymaz ile Ramazan ve Kur'an konuşulacak. 

- Herkesin toplu halde senenin bir ayında oruç tutmasının hikmeti nedir? 
- Orucun toplum hayatında muhtaçlara yardım açısından önemi ne olabilir? 
- Kur’an Ramazan ayında inmiştir, oruçta bu ayda tutulur. Bunun hikmeti neler olabilir?
- Kur’an Ramazan ayında inmiştir oruçta bu ayda tutulur. Bunun hikmeti neler olabilir?
- Orucu, ahiret-ticaret yönünden değerlendirebilir misiniz?

sorularını Reha Yeprem soracak, Abdullah Aymaz cevap verecek. 

Diğer yandan Abdülkadir Dikici ile 50 yıllık Sema hayatı boyunca karşılaştığı ve unutamadığı olaylar konuşulacak.  

Ruhumuzu dinlendirecek ney ve müziklerle farklı boyutlara seyahat edeceğimiz programı kaçırmayın.

Program, Türkiye saati ile 17:45'te ekranlarda olacak.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İftar Zamanı'nı kaçırmayın: 7'inci günde yeni konu... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:38:19