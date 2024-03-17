Samanyolu Haber /Gündem / Ayhan Bora Kaplan'a şok: El konulan lüks araçları tek tek satılacak /17 Mart 2024 15:07

Ayhan Bora Kaplan'a şok: El konulan lüks araçları tek tek satılacak

Çete lideri Ayhan Bora Kaplan ve beraberindeki kişilere yönelik yargılama önümüzdeki ay başlayacak. Kaplan’a ait onlarca şirkete ve araca da el konuldu. Kaplan’ın, mal varlığını aklamakla suçlanan eşine ait şirkete ait 4 aracı ihale ile satılacak. TMSF’nin düzenleyeceği ihale yarın düzenlenecek.

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Ayhan Bora Kaplan ve beraberindekilere yönelik operasyon sürecinde, şebekenin kontrolündeki 40’a yakın şirkete kayyum atandı. Anılan isimlere ait şirketler adına kayıtlı araçlara da tedbir konuldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, denetimi altında bulunan şirketlere kayıtlı araçların satışı için düğmeye bastı. Kaplan’ın ev hanımı eşi Nazlı Kaplan adına görünen Agriola Tarım AŞ ve hamburger zinciri Dexas Gıda AŞ’e ait 4 araç ihale ile satılacak.

Kaplan, hamburger zincirinin tanıtımını, her biri 4 milyonluk araçlarla yaptı.

TMSF’nin sitesinde yer alan bilgilere göre yarın düzenlenecek ihalede teklif alınacak araçlar ise şunlar: Citroen Berlingo (2017 model), Ford Mondeo (2011 model), Fiat Doblo (2014 model) ve Peugeot Bipper (2014 model).

SIRADA LÜKS OTOMOBİLLER VAR
Edinilen bilgilere göre, Kaplan ve adamları adına kayıtlı lüks otomobiller de süreç içinde ihale ile satılacak.

Bu arada, Ayhan Bora Kaplan’ın suçtan elde ettiği varlıkları aklamakla suçlanan kişilere geçen günlerde operasyon yapılmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında Kaplan’ın eşi Nazlı Kaplan ile sevgilisi Ceren Binnur Kara da gözaltına alınmıştı. Nazlı Kaplan ve Kara serbest bırakılırken 8 kişi tutuklanmıştı.
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