Japonya'da gizemli salgın: Covid-19 gibi bulaşıyor

Japonya'da sağlık uzmanları, nadir görülen tehlikeli bir bakteriyel enfeksiyonun hızla yayıldığı uyarısında bulundu. Yayılımın nedenini belirlemeye çalışan yetkililer, 2024'ün ilk iki ayında 378 vaka kaydetti. Japonya'nın 47 vilayetinin ikisi dışında tamamında enfeksiyonlar tespit edildi.







A grubu streptokok hastalığının en sert ve potansiyel olarak ölümcül formu olan streptokok toksik şok sendromunun (STSS) yayılmaya devam ettiğini bildiren uzmanlar, yaşlıların yüksek risk grubunda olduğunu aktardı. Asahi Shimbun gazetesinin haberine göre, 2023 yılının temmuz ve aralık ayları arasında STSS tanısı konan 50 yaşın altındaki 65 kişiden yaklaşık üçte biri, yani 21'i öldü.







Tokyo Kadın Tıp Üniversitesi'nde enfeksiyon hastalıkları profesörü olan Ken Kikuchi, bu yıl şiddetli invaziv streptokok enfeksiyonu geçiren hasta sayısındaki dramatik artıştan 'çok endişeli olduğunu' dile getirdi.







Guardian'a konuşan uzman, şu ifadeleri kullandı: "Bence Japon halkının yüzde 50'sinden fazlası Covid-19'a yakalandı. İnsanların Covid-19'u atlattıktan sonraki bağışıklık durumu, bazı mikroorganizmalara karşı duyarlılıklarını değiştirebilir. Şiddetli invaziv streptokokal pyogenes hastalıklarının, enfeksiyon döngüsünü netleştirmemiz ve bunları derhal kontrol altına almamız gerekiyor."





Bazı uzmanlar, geçen yıl vakalardaki hızlı artışın, Covid-19 salgını sırasında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla bağlantılı olduğuna inanıyor.







Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden (NIID) yapılan açıklamada, "Streptokokun fulminan (şiddetli ve ani) formlarının arkasındaki mekanizmalarla ilgili hala bilinmeyen birçok faktör var ve bunları açıklayabilecek aşamada değiliz" denildi.







STSS vakalarının çoğuna streptococcus pyogenes adı verilen bir bakteri neden olur. Daha yaygın olarak 'strep A' olarak bilinen bu bakteri, özellikle çocuklarda boğaz ağrısına neden olabilir.







Enfeksiyona neden olan son derece bulaşıcı bakteriler, bazı durumlarda, özellikle 30 yaşın üzerindeki yetişkinlerde ciddi hastalıklara, sağlık sorunlarına ve ölüme neden olabilir.







STSS vakalarının yaklaşık yüzde 30'u ölümcüldür.





Yaşlılar soğuk algınlığına benzer semptomlar yaşayabilir ancak nadir durumlarda semptomlar boğaz ağrısı, bademcik iltihabı, zatürre ve menenjiti içerecek şekilde kötüleşebilir. En ciddi vakalarda, organ yetmezliği ve nekroz görülebilir.







Streptokok enfeksiyonları, tıpkı Covid-19 gibi damlacıklar ve fiziksel temas yoluyla yayılır. Bakteri ayrıca el ve ayaklardaki yaralardan da hastalara bulaşabilir.

