Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da yeni maske kararı: Sonbahara kadar uzatıldı /22 Haziran 2020 22:01

Rusya'da yeni maske kararı: Sonbahara kadar uzatıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle maske takma konusunda uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ederken, Rusya'da da maske takma zorunluluğunun sonbahara kadar devam edeceği haberi geldi.

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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülke vatandaşlarının sonbaharda da maske zorunluluğuna uymak zorunda olacağını belirtti.

Koronavirüs'ün giderek etkisini kaybettiğini, ama "hiçbir yere gitmeyeceğini" dile getiren Golikova, sonbaharda soğuk almaktan kaynaklı hastalıkların sezonunun başlayacağını hatırlattı.

Sputnik'te yer alan habere göre Golikova, "Bu hastalıklarla yaşamak zorundayız. Bu yüzden bir şekilde hayatımızı değiştirmek ve geleneksel olarak alıştığımız sosyal temasları koparmamak için gereken güvenlik tedbirlerine uymak zorundayız. Zira bu sosyal temaslar bizi maske takmaya, dezenfektanlar ve günümüzde hayatımızın bir parçası haline gelen her şey kullanmaya zorluyor" ifadesini kullandı.

Salgının başında Çin ile sınırları kapattıklarını ve hemen vatandaşları test etmeye başladıklarını, ülkede Koronavirüs kaynaklı ölüm oranının bu yüzden düşük olduğunu anlatan Golikov, "Şu anda ülke genelinde tespit ettiğimiz rakamlar korkutmuyor, çünkü ağır hasta sayısının azaldığını görüyoruz" dedi.
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