Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan NATO'ya F-16’lar tepkisi /13 Temmuz 2023 14:01

Rusya'dan NATO'ya F-16’lar tepkisi

Rusya Dışişleri Bakan Lavrov NATO'ya F-16’lar tepkisi

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından NATO zirvesinde G7 ülkelerinin Ukrayna sağlamayı vaat tettikleri güvenlik garantileri kapsamında vermeyi planladıkları F16 savaş uçakları hakkında açıklama geldi. 

Lavrov, “Kiev'in nükleer silah taşıyabilen F-16 savaş uçaklarına sahip olması, Rusya tarafından nükleer alanda Batı'dan kendisine bir tehdit olarak değerlendirilecektir.’ dedi. 

Lavrov, Batının, Rusya Federasyonu ile doğrudan bir silahlı çatışma riski yarattığını, böyle bir senaryonun olası sonuçlarının felaket olacağını vurgulayarak ‘Amerikan F-16 savaş uçaklarının Kiev'e nakledilmesi Moskova tarafından nükleer alanda bir tehdit olarak değerlendirilecektir’ ifadelerini kullandı.

Haper portalı Lenta ile yaptığı bir röportajda Rus dışişleri bakanı, ”Çatışmalar sırasında ordumuz, bu türden her bir uçağın nükleer silah teslimi için donanımlı olup olmadığını anlamayacak. Bu tür sistemlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde ortaya çıkması bizim tarafımızdan nükleer alanda Batı’dan bir tehdit olarak değerlendirilecektir" dedi.

Rusya'nın nükleer silah kullanma olasılığıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Lavrov, bunların kullanımına ilişkin senaryoların Rusya Federasyonu Askeri Doktrini'nde açıkça tanımlandığını hatırlattı.

ABD ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan'a göre, F-16'lar büyük olasılıkla Ukrayna'ya Avrupa ülkelerinin stoklarından sağlanacak.
Ukraynalı savaş pilotlarının eğitimlerinin Ağustos ayında başlaması bekleniyor.
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