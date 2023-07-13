Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına itiraz eden hakim ihraç edildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına itiraz ettikten sonra hakim Ahmet Çakmak hakkında, soruşturma başlatılmış ve iki kez yer değiştirme cezası verilmişti. Hakimler ve Savcılar Yasası’na göre iki kez yer değiştirme cezası verilen kişi, meslekten çıkarılıyor. HSK İkinci Dairesi, 6 Temmuz’da Çakmak’ın meslekten ihracına karar verdi.







Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre, Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına itiraz etmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılmasıyla gündeme gelen yargıç Ahmet Çakmak’a, resmi yazışmalarda 'kalın yazı tipi kullanması', bir dilekçesinde 'AİHM’e gideceğim, dosyamın Güldür Güldür şova parodi olacak olaylardan oluştuğunu bahsedeceğim' demesi, 12 yaşındaki çocuğun tutuklanmasını isteyen savcının eğitime alınmasını ve adliyenin boş kısmına spor salonu yapılmasını istemesi gibi gerekçelerle açılan soruşturmalar sonucu iki kez yer değiştirme cezası verildi.





HSK 6 TEMMUZ’DA MESLEKTEN İHRACINA KARAR VERDİ

Hakimler ve Savcılar Yasası’na göre iki kez yer değiştirme cezası verilen kişinin meslekten çıkarılması üzerine HSK İkinci Dairesi, 6 Temmuz’da Çakmak’ın meslekten ihracına karar verdi. İtiraz sürecinin devam etmesi nedeniyle de Çakmak görevden uzaklaştırıldı. Karar henüz Çakmak’a tebliğ edilmedi.







