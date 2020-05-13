Samanyolu Haber /Dünya / Ryanair yeniden havalanacak /13 Mayıs 2020 09:34

Ryanair yeniden havalanacak

Avrupa’da en ucuza yolcu taşıyan hava şirketi olarak kabul edilen Ryanair, 1 Temmuz’dan itibaren uçaklarının yüzde 40’ını yeniden havalandırmak için çalışma başlattı.

SHABER3.COM

Avrupa’da en ucuza yolcu taşıyan hava şirketi olarak kabul edilen Ryanair, 1 Temmuz’dan itibaren uçaklarının yüzde 40’ını yeniden havalandırmak için çalışma başlattı.

Şirket, Avrupa Birliği (AB) içinde uçuşlara getirilen kısıtlamaların kaldırılması ve havaalanlarında sağlık önlemlerinin alınması durumunda hedeflediği uçuş sayısını gerçekleştireceğine inanıyor. Uçuş noktalarının yüzde 90’ına yeniden uçmayı planlayan şirket, kriz öncesi günde ortalama bin uçuş gerçekleştiriyordu. Mart ayı sonunda uçuşlarını neredeyse tamamen durduran Ryanair, son 45 gündür günde ortalama sadece 30 sefer yapabiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ryanair yeniden havalanacak Sonraki Haber >>

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kovalamaca dramatik bitti

Kovalamaca dramatik bitti

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Değmez bu kadar zulme!

Değmez bu kadar zulme!

Dev tanker alev alev yandı!

Dev tanker alev alev yandı!

Alışılmadık fırtına ortalığı yıktı

Alışılmadık fırtına ortalığı yıktı

Enes Kanter, MSNBC’de Türkiye’deki hukuksuzluğu anlattı!

Enes Kanter, MSNBC’de Türkiye’deki hukuksuzluğu anlattı!

Penceresiz kaldım Anne

Penceresiz kaldım Anne
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:59:24