Ryanair yeniden havalanacak

Avrupa’da en ucuza yolcu taşıyan hava şirketi olarak kabul edilen Ryanair, 1 Temmuz’dan itibaren uçaklarının yüzde 40’ını yeniden havalandırmak için çalışma başlattı.





Şirket, Avrupa Birliği (AB) içinde uçuşlara getirilen kısıtlamaların kaldırılması ve havaalanlarında sağlık önlemlerinin alınması durumunda hedeflediği uçuş sayısını gerçekleştireceğine inanıyor. Uçuş noktalarının yüzde 90’ına yeniden uçmayı planlayan şirket, kriz öncesi günde ortalama bin uçuş gerçekleştiriyordu. Mart ayı sonunda uçuşlarını neredeyse tamamen durduran Ryanair, son 45 gündür günde ortalama sadece 30 sefer yapabiliyor.