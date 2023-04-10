Samanyolu Haber /Gündem / Sadullah Ergin’den açıklama: CHP’ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum /10 Nisan 2023 12:07

Sadullah Ergin’den açıklama: CHP’ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum

Sadullah Ergin, Millet İttifakı tarafından Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesine yönelik eleştirilere yanıt verdi: "DEVA Partisi'nin adayıyım, CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum."

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DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. Bölge'den aday gösterilmesi tepkilere neden olan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, "CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum" açıklamasını yaptı. 

Gazeteci Murat Çelik, Twitter hesabından Ergin'le görüştüğünü belirtti. Çelik'in paylaşımı şöyle:
"Listedeki yeriyle ilgili tartışmayı Sadullah Ergin'e sordum. 'Ben Millet İttifakı içinde DEVA Partisi'nin MV adayıyım. Seçim işbirliği protokolü çerçevesinde Deva'nın diğer adayları gibi CHP listesindeyim. Bu Deva'nın tasarrufu. CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum' dedi."

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