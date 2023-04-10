Aday listelerinde dikkat çeken ayrıntı: 4 kardeş 4 farklı parti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimleri 10 Mart'ta resmen ilan etmesinin ardından; Türkiye hızla seçim sürecine girdi.





Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken; partiler de milletvekilleri listelerini son tarih olan 9 Nisan'da teslim etti.





TATAR KARDEŞLER 4 FARKLI PARTİDEN ADAY

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; listelerde dikkat çeken isimler yer alırken; Şırnak'ta 4 kardeşin farklı partilerden aday olduğu görüldü.





Sabri Tatar Yeniden Refah Partisi’den, Arslan Tatar AKP’den, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar MHP’den Mahmut Tatar ise Zafer Partisi’nden milletvekili adayı oldu.