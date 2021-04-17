Sağlık Bakanlığ, 'Sağlık İstatistikleri Yıllığı' AKP’yi yalanladı

Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı'nı iki yıl gecikmeli olarak yayımladı.





Bakanlığın istatistikleri, iktidara geldiği günden bu yana hastane ve yatak sayılarını artırmakla övünen AKP'yi doğrulamadı.





10 BİN KİŞİYE YALNIZCA 28,6 YATAK





“10 Bin Kişiye Düşen Hastane Yatağı Sayısının Uluslararası Karşılaştırması” istatistiklerinde Türkiye 33'üncü sırada yer aldı. Japonya’da 10 bin kişiye 129,8 yatak, Güney Kore'de 124,3 yatak, AB ülkelerinde 48,7 yatak, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinde 45,3 yatak düşerken Türkiye'de ise 10 bin kişiye yalnızca 28,6 yatak düşüyor. Türkiye, 10 bin kişiye düşen yatak sayısında İtalya, İspanya ve Yunanistan’ın da gerisinde yer alıyor.





YOĞUN BAKIM YATAKLARININ YÜZDE 41'İ ÖZELDE





İktidarın dünya birincisi olmakla övündüğü yoğun bakım yataklarının ise yüzde 43,5’i Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde bulunuyor. Yoğun bakım yataklarının yüzde 15,5’i üniversite hastanelerinde, yüzde 41’ise özel hastanelerde.





AZ CİHAZ ÇOK GÖRÜNTÜLEME





Türkiye, tıbbi cihaz sayısında da dünya ülkelerinin çok gerisinde kalarak 27'nci sırada yer aldı. “1 Milyon Kişiye Düşen MR Cihazı Sayısının Uluslararası Karşılaştırması” istatistiklerinde, Japonya’da 1 milyon kişiye 55,2 Birleşik Devletler’de 39,2, Almanya’da 34,7, OECD ülkelerinde 16,6, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise 15,1 MR cihazı düştüğü belirtildi. Türkiye’de ise 1 milyon kişiye sadece 10,8 MR cihazı düşüyor.





Türkiye 1 milyon kişiye düşen MR cihazı sayısında dünyanın çok gerisinde; ancak “MR Cihazı Başına Düşen Görüntüleme Sayısının Uluslararası Karşılaştırması” istatistiklerinde en fazla görüntüleme yapan ülke olarak dikkat çekiyor. Türkiye, bin kişiye düşen MR cihazı görüntüleme sayısında 17 bin 955 görüntüleme ile dünya birincisi olurken Macaristan 9 bin 245 ile ikinci ve İsrail de 8 bin 996 ile üçüncü sırada yer aldı.





BT CİHAZINDA 34'ÜNCÜ SIRADA





“1 Milyon Kişiye Düşen Bilgisayarlı Tomografi (BT) Cihazı Sayısının Uluslararası Karşılaştırması” istatistiklerinde de 34’üncü sırada yer alan Türkiye, yine birçok ülkenin gerisinde kaldı. Japonya’da 1 milyon kişiye 111,5, Avustralya’da 67,3, OECD ülkelerinde 26,6, AB ülkelerinde 23,1 BT cihazı düştüğü belirtildi. Türkiye'de ise 1 milyon kişiye sadece 14,6 BT cihazı düşüyor.





Birçok ülkeye kıyasla daha az BT cihazı olan Türkiye, görüntüleme sayısında ise ikinci sırada yer aldı. ABD bin kişiye düşen görüntüleme sayısında 272 ile ilk sıraya yerleşirken Türkiye 233 görüntüleme ile ikinci sırada bulunuyor.