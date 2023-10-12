Sağlık Bakanlığı atayacak hekim bulamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Giderlerse gitsinler” dediği hekimlerin yurtdışına göçü sürerken Sağlık Bakanlığı’nın açtığı kadro ilanlarına başvuru sayıları krizi gözler önüne seriyor.



2023’ün ilk dokuz ayında Türk Tabipleri Birliği’ne yurtdışına gitmek için “iyi hal belgesi” başvurusu yapanların sayısı 2 bin 295’e ulaşırken kamu hastanelerine atamalarda kadrolar boş kalıyor. Sağlık Bakanlığı’nın 2023’ün ilk atamalarında 2 bin 669 kişilik uzman tabip kadrosuna sadece 39 atama yapılmış, tüm alanlarda 19 bin 252 kişilik kadro açılmasına karşın 6 bin 792 kişi atanmıştı.



Bakanlığın 2023 için açtığı ikinci atamalarda da kadrolar boş kaldı. 2 bin 739 kadrodan 774’ü tercih edilirken çocuk yan dallarının ağırlıkta olduğu 22 branş tercih edilmedi. 25 branş için açılan kadro yüzde 20’nin altı oranında doldu. Tercih sonuçlarına göre 31 branş için doluluk oranı yüzde 20- 50 arasında kalırken sadece 5 branşın doluluk oranı yüzde 50’nin üstünde. Tercih sonuçlarına göre çocuk göğüs hastalıkları bölümü için açılan beş kadroya, el cerrahisi için açılan 12 kişilik kadroya yerleşen yok. Çocuk hematolojisi ve onkolojisi bölümünde açılan 13 kadroya bir kişi yerleşirken, kulak burun boğaz hastalıklarında açılan 123 kadroya 23 kişi yerleşti.



Şanlıurfa’da kulak burun boğaz bölümünde hekim eksikliği nedeniyle hiçbir hastanede MHRS üzerinden randevu bulunamazken, son atamalarda açılan 17 kulak burun boğaz kadrosuna kimse yerleşmedi. Hatay’da açılan 213 kadronun 23’ü, Kahramanmaraş’ta 127 kadronun dördü tercih edildi. Adıyaman’da açılan 114 kadronun hiçbiri tercih edilmedi.



SES İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “MHRS’deki ana sorunumuz yan dal branşlarında hiç başvuru yok. Kamu, hiçbir şekilde özel sektörle rekabet edemez hale geldi. Özel sektörde hastanesi olan bakan, özel sektörün üzerindeki kadro baskısını kaldırdı” diye konuştu.