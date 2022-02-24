Samanyolu Haber /Gündem / Şahan Gökbakar'dan 'Montrö' paylaşımı /24 Şubat 2022 23:04

Şahan Gökbakar'dan 'Montrö' paylaşımı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırı sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Şahan Gökbakar Montrö Anlaşması ile ilgili olarak, "Montrö'ye güçlü bir şekilde sadık kalmalıyız." ifadelerini kullandı.

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Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya’nın dün başlattığı askeri operasyonun ardından, Türkiye’nin Boğazların Rusya’ya kapatılması yönündeki talebi değerlendireceğini söyledi.

Bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya geldiğini belirten Bodnar, “Bize göre Montrö Anlaşması'nın 19'uncu maddesi uygulanmaya koyulmalı ki o maddeye göre savaşın bir tarafı olan devletin bu bağlamda boğazlardan geçmesine yasak konulmalı” diye konuştu.

"GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SADIK KALINMALI"

Komedyen Şahan Gökbakar da Montrö açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün olduğu bir fotoğrafıyla Twitter hesabından paylaşım yapan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı;

"Montrö'ye güçlü bir şekilde sadık kalmalı ve Atatürk'ün bu sözünü hiç unutmamalıyız."

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