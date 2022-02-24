Samanyolu Haber /Gündem / HDP'li Semra Güzel ile ilgili yeni gelişme /24 Şubat 2022 22:52

HDP'li Semra Güzel ile ilgili yeni gelişme

HDP'li Semra Güzel ile ilgili olarak hazırlanan raporun TBMM Genel Kuruluna sunulduğu ifade edildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki ayrı fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde hazırladığı raporu, TBMM Genel Kuruluna havale etti.

Güzel hakkında isnat olunan suça yönelik gizli tanık tarafından ciddi ve ayrıntılı tespit ve bilgilere yer verildiği, yasama dokunulmazlığının milletvekillerine tanınan bir ayrıcalık ve imtiyaz olmadığı ifade edilen raporda, Güzel hakkındaki iddiaların bağımsız ve tarafsız yargı organlarınca incelenerek maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasının hem TBMM'nin hem de milletvekilliği makamının itibarı açısından yararlı olacağı belirtildi.

Karma Komisyon'da yapılan oylama sonucunda, soruşturma dosyası bakımından yargılamanın devamını sağlamak ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğuyla karar verildiği kaydedildi.
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