Şahin'e ve Türeci'ye büyük ödül









Kovid-19 aşısını geliştiren Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin ile Prof. Dr. Katalin Kariko, Almanya’da tıp dünyasının en önemli ödüllerinden kabul edilen "Paul-Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022 ödülünü" aldı. Ödül olarak 120 bin avro verildi.

Paul-Ehrlich Vakfı Başkanı Thomas Boehm, törende yaptığı konuşmada, Türeci, Şahin ve Kariko’nun hastalıkları önleyici ve tedavi edici amaçlar için mesajcı RNA'yı (mRNA) geliştirmelerinden dolayı ödüllendirildiklerini belirterek, üç bilim insanın bu çalışmalarının Kovid-19’a karşı etkili bir aşı ile sonuçlandığını ifade etti.





Şahin, mRNA teknolojisiyle Kovid-19 salgınında milyonlarca hayatın kurtarıldığını belirterek, bu teknolojinin kanser dahil birçok hastalığa çare olması için çalıştıklarını söyledi. Ayrıca, Şahin, ödül töreninden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek beş ila on yıl içinde mRNA teknolojisiyle bir dizi başarı yakalayacaklarına inandıklarını ifade etti.



