Samanyolu Haber /Gündem / Petrol fiyatları 101 dolara indi /15 Mart 2022 11:18

Petrol fiyatları 101 dolara indi

Rusya- Ukrayna arasında müzakerelerin sürmesi ve Çin ekonomisinden gelen güçlü veriler küresel piyasalardaki riski azalttı.

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Rusya- Ukrayna çatışmaları ile sarsılan küresel piyasa müzakere görüşmelerinin başlaması sonrası toparlanma ivmesine girdi.

Çatışmaların bırakacağı etki konusunda yatırımcılar kötümser senaryo beklerken, Çin’den gelen büyüme sinyalleri Asya piyasalarını rahatlattı.

Çin’de yılın ilk iki ayında sanayi üretimi yüzde 7,5 büyürken perakende satışları da yüzde 6,7 büyümeyle yüzde 3’lük beklentiyi aştı.

BRENT PETROLDE SERT DÜŞÜŞ YAŞANIYOR
Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’in Kovid bağlantılı karantina önlemlerini açıklaması ve Rusya-Ukrayna savaşına diplomatik çözüm çabaları petrol fiyatlarındaki düşüşü hızlandırıyor.

Pazartesi günü yüzde 5,1 düşen mayıs vadeli Brent petrol fiyatı bugün de yüzde 4,1 gerileyerek 101,41 dolara indi.

ABD tipi ham petrol fiyatı da yüzde 5,8’lik düşüş ardından yüzde 4,1 gerileyerek 98,8 dolara kadar geri çekildi. ABD tipi ham petrol yaklaşık bir hafta önce ulaştığı 14 yılın zirvesi seviyelerden yüzde 20 gerilemiş durumda. Zirve yükselişinde Rus petrolünün alımına getirilen kısıtlamalar rol oynamıştı.
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