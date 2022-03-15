Emniyet, 2021’de 106 bin sosyal medya soruşturması açmış

EGM’nin ‘sanal devriye’ adını verdiği sosyal medya hesaplarına ilişkin soruşturmaları faaliyet raporunda yer aldı. ‘Terör örgütü propagandası yapan, uyuşturucu satan veya özendiren, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ederek alenen tahrik suçu işleyen, kadına şiddet, hayvana şiddet içeren paylaşımlarda bulunan, cumhurbaşkanına hakaret eden, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden’ hesapların soruşturmaya tabi tutulduğu ifade edilen raporda, bu kapsamda 106 bin sosyal medya hesabının incelendiği kaydedildi. Rapora göre, bu hesaplardan 46 bin 646’sının kullanıcısı tespit edilmiş.







TRAFİK CEZALARI 8,2 MİLYAR TL





Raporda, kesilen trafik cezalarına ilişkin de rakamlara yer verildi. Buna göre geçtiğimiz yıl toplam 8 milyar 265 milyon TL’lik ceza uygulanmış. Önceki yıl söz konusu rakam 6 milyar 757 milyon TL olarak açıklanmıştı. Ceza uygulanan plaka ve sürücü sayısı da önceki yıla göre artış göstermiş.





GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA ARTIŞ





2020’de 2 bin 835 olarak tespit edilen ‘göçmen kaçakçılığı organizatörü’ sayısında da geçen yıl yüzde 59’luk artış yaşandı. 2020’de 2 bin 835 olan göçmen kaçakçısı sayısı, geçen yıl 4 bin 503’e yükseldi.