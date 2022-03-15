Cumhur İttifakı’nın yeni seçim kanununda hedefi “bir taşla üç kuş..” Muhalefetin çıkış yolu var mı?

Metropoll Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, AKP ve MHP’nin, seçim barajının düşürülmesini de içeren 15 maddelik kanun teklifini değerlendirdi.





Twitter hesabından teklife ilişkin “Zayıflayan iktidarın seçim öncesi kanun değiştirme geleneği var. Bilinen bir durumdur bu” diyen Sencar “Bir taşla üç kuş. Bakalım Millet İttifak’ı bu durumdan zarar görmeden çıkmayı becerebilecek mi? Yaşayıp göreceğiz” yorumunu yaptı.





Özer Sencar’ın paylaşımları şöyle: “Seçim yasısı Millet ittifakındaki küçük partileri CHP listelerinden seçime girmeye zorlar. Bu durumda sahip oldukları 5-6 puanlık oyun muhtemelen yaklaşık üçte biri CHP listesine oy vermeyip AKP’ye geri gidebilir. Bir diğer etkisi muhalefetin CB adayının belirlenmesini etkiler.





Üçüncü önemli etkisi birçok ilde MHP adaylarının AKP listesinden seçime girmek zorunda kalması. Nasıl, bir taşla üç kuş. Bakalım Millet İttifak’ı bu durumdan zarar görmeden çıkmayı becerebilecek mi? Yaşayıp göreceğiz.





Zayıflayan iktidarın seçim öncesi kanun değiştirme geleneği var. Bilinen bir durumdur bu. Muhalefet başarılı bir şekilde bu oyunu bozma şansına sahiptir. Liderlerin akil ve özverili olması yeterlidir. Unutmayalım seçimin kaderini bütün bunlara rağmen CB adayları belirleyecek.”







