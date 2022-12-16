Samanyolu Haber /Gündem / ‘Sahte doktor’a istenen ceza belli oldu /16 Aralık 2022 16:19

‘Sahte doktor’a istenen ceza belli oldu

Kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz (20) hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Bu arada avukatının tahliye talebi mahkemece reddedildi.

SHABER3.COM

Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim günü tutuklanmıştı. Tekirdağ T Tipi Cezaevi’ne konulan Ayşe Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne tutukluluğa itirazı, reddedildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

YARGILAMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK
İddianamede, Özkiraz hakkında, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve ‘yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Ayşe Özkiraz’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘Sahte doktor’a istenen ceza belli oldu Sonraki Haber >>

Hande Fırat’tan Erman Toroğlu Performansı

Hande Fırat’tan Erman Toroğlu Performansı

Levent'teki AVM'de yangın: Çatıdan alevler yükseliyor

Levent'teki AVM'de yangın: Çatıdan alevler yükseliyor

Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!

Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!

Dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü

Dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü

Ekrem İmamoğlu’nun mahkemenin kararını öğrendiği an

Ekrem İmamoğlu’nun mahkemenin kararını öğrendiği an

Enes Kanter, Vatikan'da Papa ile görüştü

Enes Kanter, Vatikan'da Papa ile görüştü

Adınız ak olacağına alnınız ak olsaydı

Adınız ak olacağına alnınız ak olsaydı

Davutoğlu: 1998'de hangi değerler için Saraçhane'deysem, bugün de aynı değerler için buradayım

Davutoğlu: 1998'de hangi değerler için Saraçhane'deysem, bugün de aynı değerler için buradayım

6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de büyük bir kalabalık toplandı

İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de büyük bir kalabalık toplandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:54:19