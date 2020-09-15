Sally Kasırgası ABD Kıyılarına Yaklaşıyor









Bölgeyi bir ay içinde tehdit eden ikinci kasırga olan Sally’nin ABD’nin Körfez Kıyısı’na tehlikeli yağışlar getireceği belirtildi. Louisiana’dan Florida’ya kadar uzanan bölgeden yaşayanlara da, kasırga nedeniyle deniz sularının yükselmesi ve şiddetli rüzgarların beklendiği uyarısı yapıldı.





AccuWeather’da kıdemli meteorolog Dan Kottlowski, Sally’nin Atlantik’te isim verilen 18’inci fırtına, ayrıca ABD’de etkili olan 8’inci tropik fırtına ya da kasırga olduğunu, bunun “rekor olmasa da çok nadir görülen” bir durum olduğunu belirtti.





Mississippi ve Louisiana eyaletlerinin bazı bölgelerinde yaşayanlar için zorunlu tahliye emirleri yayınlanırken, Alabama Valisi Kay Ivey de acil durum ilan etti ve plajları kapattı. Ayrıca Mississippi’de kıyıdaki eğlence merkezlerinin Pazartesi öğleden sonra itibariyle kapatılması talimatı verildi. Louisiana’dan Florida’ya uzanan bölgede kıyı kesimlerindeki okullarda derslere ara verildi.





Kasırganın etkili olması beklenen bölgelerde yerel halk, şiddetli yağış ve rüzgarlara karşı hazırlıklar yapıyor.





Sahil Güvenlik yetkilileri, New Orleans Limanı’ndan trafiğe sınırlama getirirken, enerji şirketleri de rafinerilerdeki faaliyetleri yavaşlattı ya da durdurdu. Açıklardaki petrol ve gaz üretim platformlarındaki işçiler de tahliye ediliyor.





Pazartesi öğleden sonra itibariyle Sally, Mississippi Nehri’nin ağzının doğu-güneydoğu istikametinde saatte 210 km. hızla ilerliyor.





Sally Pazartesi gecesi Louisiana’nın güneydoğusuna yaklaşacak ancak karaya erişmesi Salı gününü bulacak. Kasırganın yavaş ilerlemesi nedeniyle kıyı kesimlerinde 20 ila 40 cm. yağış beklenirken, nehirde de büyük çaplı taşmaların olması öngörülüyor.





Meteoroloji uzmanları, Sally’nin Mississippi’de karaya vurmasının daha yüksek ihtimal olduğunu ve içeride Atlanta’ya kadar uzanabilecek geniş bir coğrafi alanda etkili yağışlara neden olmasını bekliyor.





Laura Kasırgası da 3 hafta önce Meksika Körfezi’nde 4 şiddetinde etkisini göstermişti.