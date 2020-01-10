Samsung'a ağır suçlama

Reddit’te ortaya çıkan bir gönderiye göre en çok mobil cihaz satan üretici konumundaki Samsung da Çinli casus yazılımlara sahip cihazlar satıyor.





Samsung telefon ve tabletlerin tamamında bu casus yazılım var ve ADB kullanmadan kaldırılamıyor.







Bu casus yazılım sıradan bir hata gibi ele alınmıyor, işin ucu Çin’e dokunuyor. "Cihaz bakım" menüsünde yer alan depolama temizleme aracının Qihoo 360 tarafından geliştirildiği belirtiliyor.





Bu firmanın bağlantıları daha önce de şüphe oluşturuyor ve firmanın veri madenciliği de yaptığı biliniyor.





TAYVAN VE HONG KONG'U DA İLGİLENDİRİYOR





Samsung akıllı telefonlar ve tabletlerin tamamında bu depolama temizleme aracı yer alıyor.





Reddit kullanıcısına göre firmanın pek çok şüpheli hareketi var ve bu aktivitelerin bir kısmı da Tayvan ve Hong Kong’u da ilgilendiriyor.





Cihaz Bakım uygulaması silinemiyor, ancak ADB gibi araçlarla kaldırılabiliyor.





İnternette firmanın Çin hükümetiyle birlikte çalıştığını iddia eden yapımlar yer alıyor. İddialara gelecek cevaplar ise merak oluşturuyor.





Güney Kore’deki Samsung merkezi ise 360 güvenlik uygulamasının kullanmadıklarını söylüyor. Firma, ADB’nin gereksiz dosyaları temizlemekte kullanıldığını söylüyor.





Samsung iddialar karşısında henüz bir beyanda bulunmadı.