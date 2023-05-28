Sandıkların kapanmasına saatler kala dikkat çeken paylaşım

Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turuna kilitlendi. 14 Mayıs’ta yapılan ilk turda oy kullanmayan 8 milyona yakın seçmen ise seçimin kaderini değiştirecek boyutta.



15 gün boyunca bu vatandaşları sandığa çağıran Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sandıkların kapanmasına sayılı dakikalar kala bu çağrısını bir kez daha tekrarladı.



“GELECEĞİN YÜRÜYÜŞ MESAFESİ KADAR YAKIN”



Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Hala oy kullanmamış kardeşim, sandığa git, üşenme, oyunu kullan. Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın…” dedi.