Binali Yıldırım’dan oy kullanan eşine: Karar veremedin mi?

Sözcü'de yer alan habere göre AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2’nci turda oy kullanmak için eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Tuzla’da bulunan Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu’na geldi.



Yıldırım, saat 12.00 sıralarında geldiği okulda, 1055 numaralı sandıkta görevlilere kimlik belgelerini ibraz ederek oyunu kullandı. Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım da aynı sandıkta oyunu kullandı.



Oyunu torunu Erhan Yıldırım ile birlikte kullanan Yıldırım’ın, kabinden geç çıkan eşi Semiha Yıldırım’a “Ne oldu hanım karar veremedin mi?” diye sorması ise sınıfta kahkahaya neden oldu.