Samanyolu Haber /Politika / Binali Yıldırım’dan oy kullanan eşine: Karar veremedin mi? /28 Mayıs 2023 16:13

Binali Yıldırım’dan oy kullanan eşine: Karar veremedin mi?

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tuzla'da Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'nda eşi Semiha Yıldırım ile birlikte kullandı. Yıldırım, oy kabininden geç çıkan eşine "Ne oldu hanım karar veremedin mi?" diyerek espri yaptı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2’nci turda oy kullanmak için eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Tuzla’da bulunan Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu’na geldi.

Yıldırım, saat 12.00 sıralarında geldiği okulda, 1055 numaralı sandıkta görevlilere kimlik belgelerini ibraz ederek oyunu kullandı. Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım da aynı sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu torunu Erhan Yıldırım ile birlikte kullanan Yıldırım’ın, kabinden geç çıkan eşi Semiha Yıldırım’a “Ne oldu hanım karar veremedin mi?” diye sorması ise sınıfta kahkahaya neden oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Binali Yıldırım’dan oy kullanan eşine: Karar veremedin mi? Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:54:42