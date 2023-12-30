Şanlıurfa'da pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Hayati Harrani Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde oturanlara, hareket halindeki araçtan pompalı tüfekle rastgele ateş edildi.



Saldırıda V.Ç. (26), İ.C.Ö. (15), İ.T. (16), S.G. (20) ve Yusuf A. (14) yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yusuf A. müdahaleye rağmen kurtarılmadı.



Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.