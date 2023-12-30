Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu'nun kabinesinde gerginlik: Reddettiler /30 Aralık 2023 23:36

Netanyahu'nun kabinesinde gerginlik: Reddettiler

İsrail'de Savaş Kabinesi üyeleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun basın toplantısına katılmayı reddetti.

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İsrail'de 7 Ekim sonrası Netanyahu liderliğinde kurulan ve Gantz ile Galant'ın da üyesi olduğu Savaş Kabinesi içinde savaşın komutası ve esir takası konularında anlaşmazlıklar devam ediyor.

İsrail medyasına göre bu anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun düzenlediği basın toplantısına katılmayı reddettiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın X sosyal medya platformundaki açıklamada, Galant ve Gantz'ın bu kararı neden aldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Galant, aralık ayının başında da Netanyahu ile birlikte kamera karşısına geçmeyi reddetmişti.

Netanyahu'nun, başkanlığını yaptığı Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyduğu da İsrail basınına yansımıştı.
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