Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş’in annesi konuştu: Yavrumun katili Milliyetçi Hareket Partisi’nde /30 Aralık 2023 23:27

Sinan Ateş’in annesi konuştu: Yavrumun katili Milliyetçi Hareket Partisi’nde

Ankara’da öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in annesi, oğlunun katilleri için Milliyetçi Hareket Partisi’ni işaret etti. Sinan Ateş’in annesi "Benim yavrumun katili Milliyetçi Hareket Partisi’nde” diye konuştu.

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Ankara’da bir yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Bursa’daki mezarı başında anıldı. Ateş’in mezarı başında konuşan annesi, “Benim yavrumun katili Milliyetçi Hareket Partisi’nde” dedi.

Ankara’da 30 Aralık 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, suikastın yıldönümünde Bursa’da anıldı. Anmaya, Ateş’in ailesinin yanı sıra İYİ Parti Bursa milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu ile çok sayıda seveni katıldı. Ateş için ilk olarak ikindi namazı sonrası Emirsultan Camii’nde mevlüt okutuldu. Okunan mevlütün ardından Ateş’in Emirsultan Mezarlığı’ndaki kabri başında anma gerçekleştirildi. Ateş’in mezarı başında anmaya katılanlar Ülkü Yemini de ettiler.

Kısa Dalga’nın aktardığına göre Sinan Ateş’in mezarı başında konuşma yapan ablası Selma Ateş şunları söyledi: “Hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinizden Allah razı olsun. Bir senedir hepimizin birlikte verdiğimiz büyük bir savaş var fakat biliyorsunuz bir sene geçmesine rağmen iddianame ortada yok. Meclis kürsülerinden, her yerden hepimiz bağırdık, seslendik, sesimizi duyurmaya çalıştık. Ailecek elimizden geleni, ailesi, dostları, arkadaşları elimizden geleni yaptık ama iddianame ortada yok. Her şey ortadayken, suçlular ortadayken, bunu herkes bilirken biz bununla ilgili bir şey yapamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletiyse bu tarihe kara bir leke olarak geçmemeli. Sinan Ateş akademisyen birisiydi. Aydın bir çocuktu. Şimdi kürsülerden söyleniliyor, ‘bildiklerimiz var’ diye. Herkes bildiğini söylesin. Bizler de huzura erelim çünkü benim kardeşimin her damla kanının hesabını sormak için elimizden geleni yapacağız. İstediğimiz odur ki adalet yerini bulsun. Tek isteğimiz budur. Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.”

İNTİKAM DEĞİL ADALET İSTİYORUZ

Anmada konuşan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, “İntikam değil, adalet istiyoruz. Hiçbir beklentimiz yok hiç kimseden. Sadece adaleti tesis etsin. Sayın devlet büyüklerimiz ve Cumhurbaşkanımız, tekrar sesleniyorum, lütfen yaşananları görmezden gelmeyin” dedi.

Sinan Ateş’in annesi ise şu ifadeleri kullandı: “Bu kadar mı insafsızlar? Benim iki tane yavrumun boynunu büktüler. Benim yavrularım babasını gördüğünde televizyona sarılıyor baba diye. Ben yavrumun yollarını gözledim. Ben bir kere daha öldüm, Ankara’da kurşunlar bana sıkıldı. O kurşunlar ciğerlerime girdi benim. Benim yavrumu nasıl yetiştirdim bilmiyorlar. Benim yavrumun katili Milliyetçi Hareket Partisi’nde.”
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